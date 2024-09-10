SASKİ, Geyve’de yaptığı sondaj çalışmalarıyla elde ettiği kaliteli ve temiz içme suyunu 2 bin 200 metrelik yeni içme suyu hattı projesini tamamladıktan sonra Geyve’nin Alifuatpaşa, Köprübaşı, Bağlarbaşı ve Akıncı Mahallesi’nde vatandaşın musluğuna ulaştıracak. Yüzde 40’ı tamamlanan projeyle 4 mahallede binlerce vatandaşın suyu, bölgedeki su kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan karşılanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), abonelerine kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

SU SORUNUNA ÇÖZÜM OLACAK

Mevcut su kaynaklarını korumak, su sıkıntılarını minimum seviyeye indirmek ve doğal kaynakların geleceğe aktarılması için yapılan sondaj çalışmaları kapsamında Geyve’de önemli bir kaynak bulunmuştu.

SASKİ ekipleri, bu sondajla elde edilen saatte 36 metreküp, günde ise 864 metreküp kaliteli içme suyunu musluklara taşımak için yeni bir içme suyu hattı projesine başladı.

4 MAHALLEYE KALİTELİ İÇME SUYU

Geyve Alifuatpaşa’da çalışmalarına başlanan projenin yüzde 40’ı tamamlandı. Hat imalatı tamamlandığında sondajla çıkarılan yer altı kaynağı, bölgedeki 4 mahallede yaşayan vatandaşların evine ulaşacak.

Binlerce vatandaşın suyu, bölgedeki su kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan karşılanacak. Bu çalışmayla birlikte Alifuatpaşa, Köprübaşı, Bağlarbaşı ve Akıncı Mahallesi olmak üzere 4 mahalle kesintisiz, kaliteli içme suyuyla uzun yıllar su sorunu yaşamayacak.

“DOĞAL KAYNAKLAR TÜKENİYOR”

Kurumdan yapılan açıklamada, alternatif su kaynağı arayışlarının devam edeceği belirtilerek, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıktan dolaya su yetersizliği ile ilgili alternatif kaynak oluşturuyoruz. Vatandaşlarımıza, kaynaklarımızın sınırlı olduğunu ve israf etmemelerini gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Abonelerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” denildi.