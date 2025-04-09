Alanında uzman isimlerin 6 farklı başlık altında 8 hafta eğitim sunacağı Büyükşehir Akademi’de bahar dönemi “Mesnevî Okumaları” dersiyle başladı. Prof. Dr. Sezai Küçük,

“Mevlâna’nın düşünce mirası, günümüz insanına Mesnevî’nin rehberliğinde aktarılmaya devam edecek” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de bahar dönemi eğitimleri başladı.

İLK DERS MESNEVİ OKUMALARI

Akademik bir anlayış ve zengin içerikle hazırlanan, Türkiye’nin önde gelen ilim insanlarıyla Sakaryalıları buluşturan Büyükşehir Akademi’nin ilk dersi “Mesnevi Okumaları” oldu.

Katılımın yoğun olduğu ilk derste Prof. Dr. Sezai Küçük, Mevlâna’nın Keşşâfü’l-Kur’ân, Fıkh-ı Ekber ve Saykalü’l-ervâh olarak nitelendirdiği mesnevi konusunu işledi.

TASAVVUFİ BİLGİNİN KAYNAĞI

Prof. Dr. Sezai Küçük, “Mesnevî Yüzyıllar boyunca tekkelerde ve ilim meclislerinde Mesnevîhanlar tarafından okunarak şerh edilen Mesnevî, sahih tasavvufi bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol oynadı. Bu okumalarla da Mevlâna’nın düşünce mirası, günümüz insanına Mesnevî’nin rehberliğinde aktarılmaya devam edecek” dedi.