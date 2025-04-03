Sakarya Büyükşehir Akademi’nin bahar dönemi kayıtları tamamlandı. 600’e yakın başvurunun alındığı akademinin kesin kayıtları 4 Nisan Cuma günü duyurulacak. 8 hafta sürecek akademide ders zili ise 7 Nisan Pazartesi günü çalacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi’de bahar dönemi başlıyor.

600’E YAKIN BAŞVURU

Mesnevi, edebi, tarihi, felsefi ve sinema tarihine dair okumaların alanında uzman kişiler tarafından 8 haftalık bir eğitimin sunulacağı akademinin bahar dönemine 600’e yakın kayıt gerçekleştirildi.

Kesin kayıtlar 4 Nisan Cuma günü www.sakarya.bel.tradresinden duyurulacak. Akademik bir anlayış ve zengin içerikle hazırlanan Büyükşehir Akademi’de ders zili ise 7 Nisan Pazartesi günü çalacak.

TÜM İLGİLİLERE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili olarak Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Akademi’nin bahar dönemi kayıt süresi tamamlandı. Yaklaşık 600 kişinin başvuru gerçekleştirdiği akademinin kesin kayıtları 4 Nisan Pazartesi günü kurumsal web sitesi www.sakarya.bel.tr adresinden duyurulacak.

Ofis Sanat Merkezi ve Faik Baysal Kütüphanesi’nin ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Akademi’de ders zili ise 7 Nisan Pazartesi günü çalacak. Büyükşehir Akademi’ye ilgi gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor, katılmaya hak kazananlara başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.