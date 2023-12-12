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Gelecek haftalarda Mersin ve Kahramanmaraş takımlarını ağırlayacak olan temsilcimiz, zorlu maçlara mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Rakibine karşı birçok pozisyona giren Büyükşehir Takımı, ikinci yarı kalesinde gördüğü golle müsabakadan 1-1’lik skorla ayrıldı.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte 5. dakikada Kaptan Mustafa ile öne geçen Sakarya, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya deplasmanına konuk oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan temsilcimiz, müsabakadan 1-1’lik skorla ayrıldı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya ile karşı karşıya geldi.

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