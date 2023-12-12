Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya deplasmanına konuk oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan temsilcimiz, müsabakadan 1-1’lik skorla ayrıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, ilk maçında Antalya ile karşı karşıya geldi.
Maçın başlama düdüğü ile birlikte 5. dakikada Kaptan Mustafa ile öne geçen Sakarya, ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
Rakibine karşı birçok pozisyona giren Büyükşehir Takımı, ikinci yarı kalesinde gördüğü golle müsabakadan 1-1’lik skorla ayrıldı.
Gelecek haftalarda Mersin ve Kahramanmaraş takımlarını ağırlayacak olan temsilcimiz, zorlu maçlara mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.