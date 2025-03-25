Ada Yem Uşak Basketbol’a 66-62’lik skorla mağlup olan Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Offserisini kaybederek sezonu noktaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Gösterdiği üstün başarı, döktüğü alın teri ve bizlere yaşattığı heyecan dolu mücadeleler için tüm sporcularımıza, teknik heyete, takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayarak salonu dolduran tüm basketbol severlere ayrıca teşekkür ederiz” denildi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Ada Yem Uşak Basketbol ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, serinin son mücadelesinde 66-62’lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla seriyi kaybeden dev adamlar sezonu noktalamış oldu.

İlk yarı 36-36

Uşak Merkez Spor Salonu’nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik ilk 5’i ile başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk yarı 36-36’lık skorla tamamlanarak mücadelelin ilk devresi eşitlikle sonuçlandı.

Son saniyelerde kaybedildi

İkinci yarıda rakibi karşısında bulduğu hızlı hücum fırsatları değerlendiremeyen Büyükşehir Basketbol takımı, son saniyelerde yediği basketlerle geriye düştü ve parkeden 66-62’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Karşılaşmada Büyükşehir adına Doğancan Tokmak’ın attığı 15 sayı galibiyete yetmedi. Bu sonuçla seriyi kaybeden dev adamlar sezonu noktaladı.

Teşekkürler

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Bu yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden basketbol takımımız Play-Off son 12 turunda Ada Yem Uşak Basketbol’a mağlup olarak sezonu kapatmıştır. Gösterdiği üstün başarı, döktüğü alın teri ve bizlere yaşattığı heyecan dolu mücadeleler için tüm sporcularımıza, teknik heyete, takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayarak salonu dolduran tüm basketbol severlere ayrıca teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.