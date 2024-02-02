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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 11. hafta karşılaşmasında Karşıyaka Belediyesi’ni konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü Atatürk Kapalı Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 11. Hafta karşılaşmasında Karşıyaka Belediyesi’ni konuk edecek. 4 Şubat Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’da başlayacak. Ligin ikinci yarısına hızlı ve etkili başlayan Büyükşehir çıktığı müsabakalarda 3 galibiyet ile namağlup devam etti.

“TÜM SAKARYA TRİBÜNE!”

Karşıyaka Belediyesi’ne karşı ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadelede Büyükşehir Basketbol 89-59’lük skorla galip gelmişti. Büyükşehir’de hedef, sezonun ikinci yarısını namağlup tamamlayarak üst lige adını yazdırmak. Yapılan açıklamada, “Tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlarımıza destek için tribüne davet ediyoruz. Hedef yenilgisiz bir seri ile şampiyonluk!” denildi.