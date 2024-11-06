Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocuklara neşe olduğu “Bir Hikâye Bin Neşe” projesinin son durağı Söğütlü Akçakamış İlkokulu’nda miniklere eğlenceyle, bilgiyle ve heyecanla dolu unutulmaz bir gün sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü,"Bir Hikâye Bin Neşe" projesiyle şehrin en uzak noktasındaki çocukların kalbine dokunuyor.

Kırsal bölgelerdeki çocukların bilgiyle, kültürle, sanatla ve eğlenceyle buluşması için başlatılan projenin son durağı ise Söğütlü Akçakamış İlkokulu oldu.

ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK

Burada öğrencileredoğa ve çevre bilinci, sağlıklı beslenme, hijyen, aile kavramı, sosyal medya kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konularda farkındalık kazandırıldı.

"Karagöz Mikroplara Karşı" gölge oyunuyla doyasıya eğlenen çocuklar, hijyen ve sağlık bilincini eğlenceli bir şekilde işledi.

Karagöz gösterisinde çocuklar mikroplara karşı önlem almayı öğrendi,mikropların yayılmasının önüne geçmek için el temizliği, ağız sağlığının önemini anladı.

Projenin bir parçası olarak tüm öğrencilere diş fırçası seti hediye edildi ve ayrıca çocuklara dijital bağımlılık konusunda önemli bilgiler verildi.

Projeyi yorumlayan eğitimci Fatma Öztürk, "Çocuklarımız, Hacivat-Karagöz gösterisiyle çok eğlendi. Bu tür kültürel ve eğitici etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve Başkanımız Yusuf Alemdar’a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM ETMELİ

İlkokul öğretmeni Alpaslan Kostak ise, "Bu önemli etkinlikte, okulumuzda hijyen konusuna gösterdiğimiz özeni vurgulamak istiyorum; çünkü çocuklarımıza hijyen alışkanlıklarını aşılamak son derece değerlidir. Bu tür etkinliklerin devam etmesi durumunda daha fazla verim alacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Serra Diktaş, “Gölge oyununda çok eğlendim. En çok beğendiğim karakter Karagöz oldu. Bu etkinlik sayesinde hem eğlendim hem de sağlığımız için yapmamız gerekenleri öğrendim.Arkadaşlarımla birlikte bu tür etkinliklerin devam etmesini çok isterim” ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Bahar Malkoç, “Hacivat ve Karagöz gösterimini çok beğendim. Bu etkinlik bana çok şey kattı. Salığımıza dikkat etmemiz ve günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamamız gerektiğini öğrendim. Etkinlik için Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.