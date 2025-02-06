11 şehri etkileyen asrın felaketinin ikinci yıldönümünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası Sakarya’ya yerleşen depremzedeleri unutmadı.SAKARYA (İGFA) - Vatandaşların her anında yanında olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde Sakarya’ya yerleşen depremzedeleri unutmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, depremin ardından Sakarya’ya yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten ekipler, asrın birlikteliği ile yaraları sarmaya, depremzedelerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarıyla da farkındalık oluştururken, vatandaşın kapısını çalan, hâl hatır ve ihtiyaçlarını soran ekipler, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’dan gelen depremzedeler gelen her talebin değerlendirileceğini ifade etti.