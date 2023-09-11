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Ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 4’e yükselten Büyükşehir’de Oğulcan Güney attığı 8 golle maçın en skorer ismi olurken İlkan Keleşoğlu 7 golle takımın kazanmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı sert savunma yaparak başlayan Büyükşehir ilk yarıda farkı açtı ve devre arasına 14-24 önde gitti. İkinci yarı rakibi karşısında farkın kapanmasına fırsat vermeyen Büyükşehir hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla sahadan 33-42 galip ayrıldı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sahadan 33-42’lik skorla galip ayrıldı. SAKARYA (İGFA) - Bu sezon ilk deplasman maçını oynayan Büyükşehir karşılaşmaya Hüseyin Bereket, Oğulcan Güney,Joel Simon Huesmann,İlkan Keleşoğlu,Dragan Pavlovic ve Çetin Çelik ilk 7’si ile başladı.

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