Erkekler Hentbol Süper Ligi 4. Hafta karşılaşmasında Spor Toto’yu konuk eden Büyükşehir Hentbol sahadan 40-38 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 4. Hafta karşılaşmasında Spor Toto’yu konuk etti. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir, Dragan Pavlovic, Çetin Çelik, İlkan Keleşoğlu, Taner Günay, Onur Ersin, Samet Kanberoğlu ve Joel Huesmann 7’lisi ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısında sert savunma yapan Büyükşehir, hızlı hücumlarda buluğu sayılarla farkı açtı ve devre arasına 21-17 önde girdi.

İkinci yarı konsantrasyonunu bozmadan mücadele eden Büyükşehir mücadeleyi 40-38 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada Büyükşehirli sporculardan Samet Kanberoğlu attığı 8 golle yıldızlaşırken Onur Ersin 7 gol ve İlkan Keleşoğlu 5 golle galibiyetin kazanılmasında pay sahibi oldular.