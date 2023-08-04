Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çark Caddesi’nden sonra bu kez Karaağaç Bulvarı’nda büyük bir rekreasyona başlıyor. Kentsel dönüşüm hamleleri vatandaştan güzel dönüşler alan Büyükşehir, Karaağaç’taki refüjü sosyal bir parka dönüştürecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde örnek projelere imza atıyor.

Daha önce Çark Caddesi’nde gerçekleştirdiği örnek rekreasyonla şehre yepyeni bir sosyal donatı alanı kazandıran Büyükşehir, bu adımı kentin en eski yerleşim yerlerinden Karaağaç Bulvarı’nda sürdürecek. Ağa Cami’den İhsaniye Camisi’ne kadar olan Karaağaç Bulvarı’ndaki orta refüj sil-baştan yenilenerek modern bir alana dönüştürülecek. Proje görsellerini paylaşan Büyükşehir Belediyesi, ilk kazmayı vurmak için 15 Ağustos’ta ihaleye çıkacak.

PROJEDE NELER VAR?

Proje dahilinde geniş bir orta park alanına sahip olan Karaağaç Bulvarı’na yepyeni bir yürüyüş alanı kazandırılacak. Orta bölümde desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacak. Kaldırımlar ise baştan sona kırılacak ve yeni desenli kaldırım alanları inşa edilecek. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak.

EN YAKIN ÖRNEĞİ ÇARK

Çark Caddesi’nin Atatürk Lisesi ile Millet Bahçesi arasındaki trafiğe açık bölümünde yürüyüş alanları, bisiklet yolu, peyzaj alanı ve görsel zenginliğe sahip kaldırımlar inşa ederek yaklaşık 1 kilometrelik alanı yepyeni bir görüntüye kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, benzer bir projeyi Karağaaç’ta hayata geçirmek istiyor. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği bir sosyal parka dönüştürülecek.