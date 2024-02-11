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İkinci yarıda rakibi karşısında kontrollü savunma ve hızlı hücum ileüstünlüğü sürdüren Büyükşehir basket son çeyrekte farkı açarak Büyükşehir sahadan 79-63 galip geldi.

Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyrekte üstünlük kuran Büyükşehir ilk yarıyı da galip tamamladı.

İstanbul Pamuk Spor tesislerinde oynanan mücadeleye Büyükşehir Basket, Fırat Töz, Anıl Sungur, Kağan Kavral, Berat Kazım Gümüş ve Tolga Deliktaş 5’lisi ile başladı.

Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımı hazırlık maçı karşılaşmasında Cedi Osman Spor Kulübü ile karşılaştı. Büyükşehir sahadan 79-63 skorlugalibiyetle ayrıldı. İSTANBUL (İGFA) - Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol Takımı, İstanbul’da Cedi Osman Spor Kulübü ile deplasman sahasında hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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