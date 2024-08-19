Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde her gün binlerce sürücünün kullandığı SAÜ ve SUBÜ’ye giden Kırcaali Caddesi’ni 3 bin 250 bin ton asfaltla sil baştan yenileyerek, yol ve çizgi çalışmalarıyla birlikte yepyeni bir yüze kavuşturdu. Mahalledeki memnuniyeti dile getiren Kırcaali Muhtarı Osman Duruş, “Kayıt için gelecek olan öğrenciler, aileleri ve tüm vatandaşlarımız daha konforlu bir güzergahta yolculuk edecek. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezi ve 16 ilçesinde daha güçlü bir ulaşım ağının inşası için 7/24 mesai harcıyor.

CADDE ARTIK YEPYENİ YÜZÜYLE

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, şehrin merkezinde her gün binlerce vatandaşın kullandığı cadde ve bulvarları yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

Bu kapsamda işlemlerin yapıldığı son adres ise Kampüs, Esentepe, Kırcaali arasında ve ayrıca şehirler arası yollara ulaşımı sağlayan Kırcaali Caddesi oldu.

KIRCAALİ CADDESİ SİL BAŞTAN

Özellikle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ulaşımında öğrencilerin ve ailelerin kullandığı ulaşım arterinde asfalt çalışmaları süratle tamamlandı.

YOLBAK ekipleri 3 bin 250 ton asfaltla sil baştan yenilenen caddeye çizgi çalışmasıyla renkli bir dokunuş yaptı ve güzergâh son haliyle yepyeni bir yüz kazandı.

“TALEPLERİMİZ KISA SÜREDE CEVAP BULDU”

Esentepe Mahalle Muhtarı Osman Duruş yapılan çalışmanın özellikle öğrenciler ve ailelerinin ulaşımı için çok önemli olduğunu belirterek, “Kırcaali Caddesi üniversite nedeniyle trafiğin çok yoğun olduğu ve konumu itibariyle vatandaşların birçok yere giderken kullandığı bağlantı yolu. Ağır tonajlı araçların da yıllardır kullandığı yolumuz çok hasarlıydı. Talebimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a iletmemizin ardından çok kısa bir süre içerisinde Kırcaali caddemiz yeni yüzüne kavuştu. Özellikle kayıt yaptıracak öğrenciler şimdi konforlu bir yol kullanacak. Büyükşehir’e teşekkürler” ifadelerini kullandı.

1 kilometrelik güzergâh, yeni haliyle Serdivan’daki birçok bölgeye uzun yıllar hizmet edecek.