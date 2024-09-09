Sakarya Büyükşehir Belediyesi, alt yapısını sil baştan yenilediği Adapazarı-Karapürçek grup yolunda bin 750 metrelik güzergahı 5 bin ton asfaltla yenileyerek bölge ulaşımında yepyeni bir sayfa açtı. İlçeden şehrin merkezine ulaşım sağlayacak olan sürücüler, artık çok daha konforlu ve güvenli bir güzergahı kullanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni caddeler, arterler kazandırırken mevcut grup yollarını ise altyapı, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarıyla yepyeni yüzlerine kavuşturuyor.

SON İŞLEM MESUDİYE’DE

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonuncusu Karapürçek Mesudiye Mahallesi’nde hayata geçirildi.

ÖNCE ALT YAPI

Uyguladığı her projeye sağlam altyapıyla başlayan Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Karapürçek Mesudiye Mahallesinde içme suyu ve yağmur suyu hattını baştan sona yenileyerek bölgeyi uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmete edecek altyapıya kavuşturdu.

Adapazarı-Karapürçek grup yolunda yayaların daha rahat ve geniş alanlarda yürüyebilmesi için revize edildi ve kaldırım imalatları baştan sona yeniden yapıldı. Bin 750 metrelik güzergahta dolgu çalışması sonrası asfalt işlemine geçildi.

İLÇE ULAŞIMINA NEFES OLDU

İlçeye giriş-çıkışlar için kullanılan ana güzergâh olan grup yolu 5 bin ton asfaltın serimiyle birlikte yepyeni bir yüze kavuştu. Bin 750 metrelik bölümü sil baştan yenileyen Büyükşehir, ilçe ulaşımına adeta nefes oldu.

KARAPÜRÇEK’E HAYIRLI OLSUN

Konu ile ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sorumluluğumuz olan grup yollarındaki gerekli işlemleri altyapı çalışmaları sonrasında hayata geçiriyoruz. Altyapısı SASKİ marifetiyle oluşturulan, kaldırım çalışmalarını tamamladığımız Adapazarı-Karapürçek grup yolunun Mesudiye Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. 12 metre genişliğe sahip bin 750 metrelik güzergahımızı 5 bin ton sıcak asfalt ile birlikte yeni yüzüne kavuşturduk. Karapürçek’e hayırlı olsun” denildi.