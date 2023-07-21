Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kent merkezindeki Bosna Caddesi'nin asfalt yenileme çalışması sebebiyle bu akşam 19.30'dan sabah 06.30'a kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'nden (YOLBAK) yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın dört bir yanında ulaşım altyapımızı güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Kırsaldaki çalışmalarımızın ardından şehrin merkezinde de önemli dokunuşlar yapıyor, trafik akışına nefes aldırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda başladığımız çalışmalara Saray Bosna Caddesi'nde devam edeceğiz. Altyapı asfalta yenileme ve bakım çalışması kapsamında 21 Temmuz Cuma günü (bu akşam) 19.30'dan itibaren çift yönlü kapatılacak olan cadde sabah 06.30'da yeniden trafiğe açılacaktır. Sürücülerimiz lütfen alternatif güzergahları kullansın" denildi.