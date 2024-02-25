Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Basketbol 2. Ligi 13. hafta karşılaşmasında deplasmanda Etimesgut Belediyesi ’ni82-110 mağlup etti.SAKARYA (İGFA) - Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi’ndeoynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Fırat Töz, Cihan Amasyalı, Anıl Sungur, Berat Kazım Gümüş ve Tolga Deliktaş ilk 5’i ile başladı.

Maça art arda bulduğu hızlı sayılarla başlayan Büyükşehir ilk çeyreği 31-17’lik skorla önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğü elden bırakmayan Büyükşehir devre arasına 56-38’lik skorla gitti.

İkinci yarı da ilk yarıda ki gibi üstün oyun sergileyen Büyükşehir Basketbol rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve parkeden 110-82’lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alan Büyükşehir zirve takibini sürdürdü. Büyükşehir’de Anıl Sungur attığı 20 sayıyla Tolga Deliktaş 18 sayıyla Cihan Amasyalı ve Fırat Töz 14’er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.