Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi Play-Off elemeleri mücadelesinde 8 Mart Cumartesi günü Akhisar Belediyesi ile karşılaşacak. Büyükşehir’in dev adamları, elemenin ilk maçından galibiyetle ayrılıp tur avantajını yakalamak istiyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Büyükşehir Basketbol takımı, Play-Off elemeleri mücadeleleri kapsamında Akhisar Belediyesi ile karşılaşacak.

Elemenin ilk maçında 8 Mart Cumartesi günü Akhisar’a konuk olacak dev adamlar, rövanş öncesi galip gelerek tur avantajını eline almak istiyor.

Tarık Almış Spor Salonu’nda saat 15.00’da başlayacak ilk mücadele öncesi, Atatürk Spor Salonu’nda antrenman yapan takımı ziyaret eden Kulüp Başkanı Enes Zengin enerji aşıladı, motivasyon sağladı.

Kritik randevu öncesi teknik ekip ve oyuncularla görüşen Zengin, zorlu play-off sınavından galip çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Zengin ise, “Play-Off öncesi takımımız özellikleikinci yarıgüzel bir ivme yakaladı. Bu anlamdatüm takımımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Oldukça güzel bir hava yakaladık ve Play-Off’a kaldık.Şimdi Akhisar'la 8 Mart Cumartesi deplasmanda bir maçımızvar. 11 Mart Salı günü saat 16.00’da yine Akhisar’la kendi evimizde karşılaşacağız. Ben inanıyorum ki iyi bir galibiyetle bunu taçlandıracağız. Herkes hazır, herkes coşkulu.Ben bu vesileyle 11 Mart Salı günü tüm Sakaryalıları, Sakarya Atatürk Spor Salonu’na bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Baş Antrenör Önder Kaya, “Bildiğiniz gibi 5. olarak grubu bitirip karşı grubun dördüncüsü olan Akhisar’la eşleştik.Onlar da çok saygı duyulan bir ekip. Elbette zorlu bir mücadele olacak.En çok isteyen en çok mücadele eden tarafın bu turu geçeceğine inanıyorum. İnşallah deplasmanda da kendi evimizde de galip gelerek seriyi rahat sonra uşak takımıyla eşleşmeyi bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hedefledikleri noktaya geldiklerini ifade eden Takım Kaptanı Mustafa Kırcalı, “Sezon başında hedeflediğimiz noktadayız. Play-Off serisine başlıyoruz. Takım olarak ilk antrenmandan ilk maçtan bugüne kadar hedefimiz bu serilerde başarı elde edip şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde bu ligde temsil etmekti. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” diye konuştu.

Takımın Pivot oyuncularından Çağatay Çevik, “İkinci devreyle beraber yükselen grafiğimizi Play-Off’ta devam ettireceğimize inanıyorum. İyi çalışıyoruz ve bunun neticesinde çok iyi bir sonuç alacağız. Takım içinde arkadaşlığımız çok iyi. Herkes heyecanlı ve herkes başarıyı fazlasıyla istiyor. İnşallah bu istek bizleri başarıya götürecektir” diye konuştu

Takım, maç öncesi moralli ve sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.