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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey bölgesinde trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi işlemlerine başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda yatay işaretleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla Büyükşehir Belediyesi, caddeleri estetik bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda çalışmalar eş zamanlı olarak 2 farklı noktada tamamlandı.

Ekipler Mimar Sinan Caddesi ve Rıza Samrıoğlu Caddesindeki işlemlerinibitirdi. Trafikte güvenliği artıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarının program dahilinde devam edeceği ifade edilerek, “Ekiplerimiz şehrin kuzeyinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını süslemek için çalışmalarını tamamladı. Araç ve yaya güvenliği için hayati önem taşıyan yol çizgi çalışmalarını sıcak asfalta kavuşmuş güzergahlarda hummalı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımız planlanan programlar dahilinde devam edecek” denildi.