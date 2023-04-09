Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesinde SASKİ marifetiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 11 mahallenin içme suyunu kurduğu depolar ve kazandırdığı 19 bin metrelik yeni hat ile bölgenin içme suyu geleceğini garanti altına aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan’ın 11 mahallesini kapsayan içme suyu projesi ile ilçenin yaşanan ve yaşanabilecek olan tüm su sorunlarını uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturdu.

2 adet 100 metreküplük, bir adet 400 metreküplük içmesuyu deposu ve bu depolarla entegre şekilde hizmet verecek 19 bin metre uzunluğundaki hattın saha çalışmaları tamamlandı. Test aşamalarında da sona gelinen proje yakın zamanda lansman töreni yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yukarıdereköy, Çubuklu, Dağyoncalı, Reşadiye, Meşeli, Mahmudiye, Kızılcıklı, Beşevler, Selahiye, Kuruçeşme ve Uzunköy mahallelerini kapsayan çalışmalar ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Şehrimizin modern ve sağlam şekilde gelişen üstyapısına yakışır şekilde altyapısını da aynı sağlamlıkla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni projelerimizi Sakarya’mıza kazandırırken aynı zamanda şehrimizin gelecek nüfus ve yerleşim potansiyelini de göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle hem bugünün sorunlarını çözüme kavuşturuyor hem de geleceğin altyapısını en sağlam haliyle inşa ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.