Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısında 12 ilave madde ile 56 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda ayrıca meclis komisyon üyeleri ve encümen üyeleri kapalı oylama ile belirlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 12 ilave madde ile 56 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir eliyle yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

12 ilave madde ile 56 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında; 39 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. 42. Madde hukuk komisyonu ve plan bütçe komisyonuna havale edilirken 53. Maddenin hukuk komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

27 maddenin komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildiği toplantıda kapalı oylama ile encümen ve komisyon delegeleri seçildi.

Büyükşehir Meclisi'nde belirlenen Encümen Üyeleri ve Komisyon Üyeleri şu isimlerden oluştu:

ENCÜMEN ÜYELERİ:

Hasan Çetinkaya

Necdet Tömekçe

Enver Çelik

Aysun Gözyuman

Recep Boğaz

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

Necdet Tömekçe

Mustafa Karahasan

Meryem Sağlam

Ömer Susran Hunca

Adem Sefa

Halim Kılkış

Ercüment Berber

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Cemil Kocacık

İsmet Yavuzyiğit

Recep Yarıcı

Rahmi Şengül

Recep Eroğlu

Zeki Kanbur

Erbay Kayatürk

HUKUK KOMİSYONU

Soner Yıldız

Yakup Ayar

Uğur Kılıçoğlu

Recep Yarıcı

Lokman İçöz

Seçkin Akcan

Ahmet Hacıeyüpoğlu

ULAŞIM KOMİSYONU

Halim Kılkış

Cüneyt Şensoy

Emre Yılmaz

Fahri Arıkan

Mehmet Akkaş

Rıdvan Elturan

Hüdaverdi Bahadır

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Mustafa Özdemir

Mustafa Yıldız

İsmet Yavuzyiğit

Hüseyin Emanet

Recep Yeşil

Hüseyin Haldızoğlu

Fatih Şentürk

EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Mehmet Yılmaz

Sefer Çoruhlu

Aysun Gözyuman

Emre Yılmaz

Özgür Özmen

Muhammet Çakırbaş

Abdullah Kaşkaş

TARIM KOMİSYONU

Levent Tunç

Mehmet Akkaş

Murat Özdemir

Recep Boğaz

Lokman İçöz

Necmettin Alper

Ergün Öztürk

TURİZM KOMİSYONU