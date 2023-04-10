Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı olağan meclis toplantısında 12 ilave madde ile 56 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda ayrıca meclis komisyon üyeleri ve encümen üyeleri kapalı oylama ile belirlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 12 ilave madde ile 56 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir eliyle yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
12 ilave madde ile 56 gündem maddesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında; 39 madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. 42. Madde hukuk komisyonu ve plan bütçe komisyonuna havale edilirken 53. Maddenin hukuk komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.
27 maddenin komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildiği toplantıda kapalı oylama ile encümen ve komisyon delegeleri seçildi.
Büyükşehir Meclisi'nde belirlenen Encümen Üyeleri ve Komisyon Üyeleri şu isimlerden oluştu:
ENCÜMEN ÜYELERİ:
- Hasan Çetinkaya
- Necdet Tömekçe
- Enver Çelik
- Aysun Gözyuman
- Recep Boğaz
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
- Necdet Tömekçe
- Mustafa Karahasan
- Meryem Sağlam
- Ömer Susran Hunca
- Adem Sefa
- Halim Kılkış
- Ercüment Berber
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
- Cemil Kocacık
- İsmet Yavuzyiğit
- Recep Yarıcı
- Rahmi Şengül
- Recep Eroğlu
- Zeki Kanbur
- Erbay Kayatürk
HUKUK KOMİSYONU
- Soner Yıldız
- Yakup Ayar
- Uğur Kılıçoğlu
- Recep Yarıcı
- Lokman İçöz
- Seçkin Akcan
- Ahmet Hacıeyüpoğlu
ULAŞIM KOMİSYONU
- Halim Kılkış
- Cüneyt Şensoy
- Emre Yılmaz
- Fahri Arıkan
- Mehmet Akkaş
- Rıdvan Elturan
- Hüdaverdi Bahadır
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
- Mustafa Özdemir
- Mustafa Yıldız
- İsmet Yavuzyiğit
- Hüseyin Emanet
- Recep Yeşil
- Hüseyin Haldızoğlu
- Fatih Şentürk
EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
- Mehmet Yılmaz
- Sefer Çoruhlu
- Aysun Gözyuman
- Emre Yılmaz
- Özgür Özmen
- Muhammet Çakırbaş
- Abdullah Kaşkaş
TARIM KOMİSYONU
- Levent Tunç
- Mehmet Akkaş
- Murat Özdemir
- Recep Boğaz
- Lokman İçöz
- Necmettin Alper
- Ergün Öztürk
TURİZM KOMİSYONU
- Enver Çelik
- Özgür Özmen
- Serkan Cerrahoğlu
- Cüneyt Şensoy
- Yakup Ayar
- Lütfü Tansı
- Faruk Nalçacı