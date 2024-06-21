Karasu’da görev yapan "hayat timini" ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar cankurtaranların gayretiyle bayramın hüzne dönüşmediğini ifade ederek, “Gayretle görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız bu sezonu kayıpsız tamamlamak” dedi. Alemdar, cankurtaranlara görevlerinde kolaylıklar diledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karasu ziyareti kapsamında sahil şeridinde vatandaşın can güvenliğini sağlayan "hayat timini" ziyaret etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet’ten bilgiler alan Alemdar’a Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı eşlik etti.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca 54 kilometrelik sahil şeridinde tatilcilerin can güvenliği için gayretle çalışan cankurtaranlar Başkan Alemdar'a Kurban Bayramı boyunca yürütülen çalışmalarla ilgili rapor verdi.

72 cankurtaran, 45 ayrı kulede pür dikkat nöbet tuttuğu 4 günlük süreç boyunca hiç kayıp vermedi. Teleskopla uzaktan ve jet skilerle su üzerinde Karadeniz'i her an izleyen cankurtaranlar bayram boyunca 20 vatandaşı ölümün kıyısından aldı. Başkan Alemdar, bayram bilançosunu ziyaret esnasında açıkladı.

Alemdar, "İtfaiye Daire Başkanlığı'mızın kurduğu güçlü cankurtaran kadrosu ve sistem sayesinde sorumluluk alanımızdaki sahillerimiz artık çok daha güvenli. 72 arkadaşımız burada bayram tatili boyunca, tüm Sakarya ve şehir dışından gelen tatilcilerin huzurlu ve güvenli bir tatil yapması için çalıştı. Çok şükür bayram hüzne dönüşmedi. Fedakâr çalışmaları sebebiyle her birine teşekkür ediyorum. Amacımız bu sezonu kayıpsız tamamlamak. Güçlü envanterimiz, tecrübeli kadromuz ve kurduğumuz timle tüm tatilcilerimiz Karasu, Kaynarca ve Kocaali'deki kumu altın, denizi masmavi sahillerimize gönül rahatlığıyla gelebiliyor" dedi.