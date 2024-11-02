Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü, kadınlarda sıkça rastlanan meme kanserine dikkat çekmek için 40 kadına muayene, mamografi ve HPV tarama hizmeti verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik bir dizi program düzenlendi.

Kadınlarda en sık rastlanan meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programların ilk durağı Adapazarı ve Serdivan KETEM Merkezleri oldu. Etkinlikler kapsamında Ferizli ilçesi Ağacık ve Gölkent Mahallesi’nde yaşayan 40 yaş üzeri 40 kadına KETEM merkezlerinde muayene, mamografi ve HPV tarama hizmetleri sunuldu.

Programlar daha sonra Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen “Kanserde Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri” konulu konferansla devam etti.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konferansa, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, Sakarya Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Barış Mantoğlu ve SAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Kobak katıldı.

Seminerde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Doç. Dr. Barış Mantoğlu, Doç. Dr. Kadriye Kobak, kanserde erken tanının önemini, tedavi yöntemlerini ve kansere zemin hazırlayan öncelikli faktörleri anlattı.

Konuşmasında meme kanserinin belirtileri, tedavi süreci ve süreçte nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi veren Doç. Dr. Barış Mantoğlu, “Şunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor ki, 40 yaş üstü herkesin mutlaka meme kanseri taramalarını yaptırması gerekiyor. Özellikle kendi kendine meme muayenesi de erken tanıda çok önemli bir yere sahiptir. Bireylerin bu hastalıkla mücadelede bilinçli olmaları süreci olumlu etkiliyor” dedi.

Kansere karşı ailesiyle birlikte vermiş olduğu mücadeleyi kazanıp tecrübelerini aktaran Doç. Dr. Kadriye Kobak ise, “Erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu ben burada net bir şekilde gördüm. Lütfen gidip gerekli olan bütün kontrollerinizi yaptırın. Ertelememiz gerekiyor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ise, “Günümüzde her 8 kadından biri risk altında. Obezite ile alakalı Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz aylarda bir rapor yayınladı. Türkiye olarak obezitede Avrupa birincisiyiz. Bunun için düzenli egzersiz ve düzenli beslenmeye dikkat etmeliyiz. Obezitede birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde de birinci risk faktörüdür. Bunun için günlük alışkanlıklarımızın içinde egzersizde olmalı. Günde en az yarım saat yürüme bile birçok kanser riskini azaltıyor. Erken teşhis ve uygun tedaviyle bu kanserden tamamen kurtulmak mümkün. Vatandaşlarımızı ücretsiz kanser taramaları için sağlıklı hayat merkezlerimize, aile hekimliği birimlerimize ve ilçe sağlık müdürlüklerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde kadınların soruları cevaplandı ve seminer çiçek takdimi ile günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.