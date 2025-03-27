Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin güney bölgesinde trafikte araç ve yaya güvenliği için yol çizgi işlemlerine başladı. 7 bin 500 metrelik Geyve Çamlık-Şehren grup yolunda işlem tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından şehir genelinde trafik güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yeni yapılan yollarda yatay işaretleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sıcak asfalt çalışmalarının bitmesiyleBüyükşehir Belediyesi, grup yollarını estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda yakın tarihte yeni yüzüne kavuşturulan 7 bin 500 metrelik Çamlık-Şehren grup yolunda işlemler tamamlandı.

Trafikte güvenliği artıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarının program dâhilinde devam edeceği ifade edildi.