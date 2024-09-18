Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında özellikle trafikte tehlike arz eden noktalarda yürüttüğü çelik korkuluk montajıyla olası feci kazaları, can kayıplarını önlüyor ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri şehir genelinde trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için 7/24 görev başında mesai harcıyor.

Özellikle uçurumların olduğu kırsal bölgelerde büyük bir hassasiyetle çalışan YOLBAK, trafikte tehlike arz eden noktalarda yolların kenarlarına “çelik bariyer” uygulaması yapıyor.

Bu çalışma uçurum bölgelerinde ve trafiğin tehlikeli noktalarında olası kazaları, can kayıplarını önlüyor ve vatandaşlara güvenli bir ulaşım imkânı sunuyor.

FACİALARA ÇELİK BARİYER ÖNLEMİ

Çalışmanın son örneği ise Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü’nde yapıldı. Güvenlik riski oluşturan köprünü çift tarafına çelik korkuluklar montajlandı. Bu korkuluklar, yoldan geçen araçların su kanalına, dereye düşmesi sonucu oluşabilecek facianın önüne geçecek.

Daha güvenli bir sürüş için hayati önem taşıyan çelik oto korkuluk, şehrin dört bir yanından uygulanmaya devam ediyor.

Tüm detaylarıyla belediye atölyesinde hazırlanan korkuluklar, uçurumların ve derenin yer aldığı noktalarda araçların şarampole düşmesini engelliyor. 16 ilçe ve şehir merkezindeki tehlikeli virajlarda güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor.

Çelik bariyer aynı zamanda özellikle yaya ve hayvan geçişlerini engelleyerek olası facia senaryolarının da önüne geçiyor.