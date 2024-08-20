Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde seyahat firmalarının kepenk kapatma eylemine ilişkin kamuoyuna bir açıklama yaptı.SAKARYA (İGFA) - Yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak 2022 meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılmasına dair karar alınmış, bu karara ilişkin herhangi bir iptal kararı söz konusu olmadığı belirtildi.

Bugün itibariyle Sakarya'nın yerel firmalarının kullanımı için o tarihte mecliste alınan karar gereği Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılması için harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "Meclis kararı olan ve herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı kararla ilgili terminal esnafı kepenk kapatmıştır. Transit otobüslerin terminale girmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi’nin terminalin yolculara kapatılmasına dair bir inisiyatifi yoktur. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir duruma düşülmesi halinde yeniden ihale yoluna gitme hakkımızı saklı tutmakla beraber,kepenk kapatan firmalardan bilet alan yolcuların ilgili acentelerle görüşmeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.