Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 8 ve 9 Haziran tarihlerinde öğrencilere belediye otobüsleriyle ulaşım hizmetini ücretsiz sunacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek

2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için (YKS) belediye otobüslerimiz ücretsiz ulaşım hizmeti sunacaktır. Öğrencilerimiz, sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz ulaşımdan faydalanabilecek.

Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Ulaşımla ilgili talep ve istekler 153 Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılabilecek. SAKUS uygulaması ve www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden hareket saatlerine ulaşılabilecek. Yarınlarımızın teminatı, geleceğimizin incisi olan gençlerimize YKS’debaşarılar diliyoruz.” denildi.