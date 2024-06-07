Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık ve iklim değişikliği alanında yürüttüğü projeler ve çalışmalar, Ankara Millet Bahçesi’nde açılan ÇEVREFEST’te büyük ilgi gördü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ÇEVREFEST etkinliğinde yerini aldı.

Kurulan stantta Sakarya’nın zenginlikleri, Büyükşehir Belediyesi’nin çevreyi, doğayı koruyan “sıfır atık” ve “iklim değişikliği” temalı projeleri, çevre bilincinin oluşması adına yürütülen eğitim faaliyetleri ve geri dönüşüm çalışmaları anlatıldı.

Katılımcılar özellikle Sakarya’nın güzelliklerine ve sergilenen projelere yoğun ilgi gösterdi. Yeşili, mavisi, su kaynakları ve doğasıyla öne çıkan Sakarya, bu festivalde çevre konusunda önemli yatırımlarını tanıttı. Büyükşehir, festivalde özellikle “iklim değişikliğiyle mücadele” ve “sıfır atık”detaylarını anlatarak Türkiye’nin birçok şehrine de örnek oldu.