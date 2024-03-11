Sakarya’nın sembol olmuş noktalarında Ay Yıldız ve Türk Bayrağı motifleriyle aydınlatma uygulamaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi’ne de estetik kattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin estetiğine katkı sunacak dekoratif aydınlatma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ana cadde üzerindeki kavşaklara uygulanan Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemi vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor.

AY YILDIZ VE IŞIKLAR

Üzerinde vatanımızın simgelerini taşıyan uygulama iki farklı noktaya daha uygulandı. Sakarya Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi’nin kavşakları yeni aydınlatma sistemiyle güzelleşti. Ay Yıldız’ın süslediği dekoratif led uygulaması, bölgenin estetik görüntüsünü zenginleştirdi.

SİMGE NOKTALARDA DEVAM EDECEK Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi’nde uygulanan Ay Yıldızlı dekoratif aydınlatma sistemi de ekiplerimiz tarafından tamamlanmıştır. Vatandaşların beğenisini kazanan bu uygulamayı Sakarya’nın simgeleşmiş noktalarında uygulamaya ve cennet Sakarya’mızın görselini zenginleştirmeye devam edeceğiz” denildi.