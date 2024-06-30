Şehrin cadde ve meydanlarında ücretsiz halk konserlerine başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Çark Caddesi’ni turlayarak esnaf ve vatandaşlara marşlar ve Türk Müziği’nden seçkin eserlerinden oluşan müzik ziyafeti sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kültür ve sanat programlarına bir yenisini daha ekledi.

Kent Orkestrası’nın birbirinden değerli eserleri, her haftanın kapanış programı olarak düzenlenen halk konserleri ücretsiz olarak Sakaryalılarla buluşuyor.

Kent Orkestrası son olarak Çark Caddesi’ni turlayarak halk konseri verdi. Çark Caddesi esnafı ve vatandaşlar orkestranın ritimlerine eşlik edip alkışlarken bir yandan da telefonlarıyla görüntü alarak anı ölümsüzleştirdiler. Cadde boyunca eşsiz bir müzik dinletisi sunarak kulakların pasını silen Kent Orkestrası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sakaryalılara açık havada konser keyfi sunanorkestranın önümüzdeki hafta durağı Yenikent Park olacak. Büyükşehir’in müzikal ekibi 5 Temmuz Cuma günü saat 18.00’da Yenikent Park’ta Sakaryalılarla buluşacak.