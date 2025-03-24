Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi etrafında çevre kirliliğini önlemek için Ramazan Bayramı öncesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Çark Deresi’nde düzenli olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına Ramazan Bayramı öncesinde hız verdi. 8 kilometrelik alanda yürütülen çalışmalarda uzayan otlar biçilirken, çevredeki atıklar toplanarak kötü görüntü ve haşere oluşumunun önüne geçiliyor.

Hafta sonuna kadar sürecek olan temizlik çalışmalarının ardından dere çevresi sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, Çark Deresi’nde bayram öncesi detaylı bir temizlik çalışması yürütüldüğü vurgulanarak, “Bayramda vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirip yürüyüş yapmaları için dere çevresindeki rutin temizlik çalışmalarına hız kazandırdık.BuŞehirHepimizin düşüncesiyle yürütülen çalışmalar sonucunda dere çevresinin temiz tutulmasından Sakarya’da yaşayan herkes sorumludur. Vatandaşlarımızdan dere ve çevresine çöp atmamaları konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.