Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri başlıyor. 7 farklı parkurla şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapılacak doğa yürüyüşlerinde ilk buluşma 28 Nisan Pazar günü Karagöl – Kılavuzlar – Sultanpınar Parkuru ile başlayacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi başlıyor. Şehrin doğal güzelliklerinin keşfedildiği yürüyüşlerin ilki 28 Nisan Pazar günü Karagöl – Kılavuzlar – Sultanpınar parkuru ile gerçekleştirilecek. 7 farklı parkurda düzenlenecek doğa yürüyüşlerinde ilkbahar dönemi 9 Haziran Pazar günü Serdivan Parkuru ile sona erecek.

İLK YÜRÜYÜŞ 28 NİSAN’DA

Yapılan açıklamada, “Doğaseverlerin merakla beklediği ilkbahar - yaz doğa yürüyüşleri takvimimiz belli oldu. İlkbahar doğa yürüyüşlerimiz 28 Nisan Pazar günü Karagöl – Kılavuzlar – Sultanpınar parkuru ile başlıyor. Her parkurun kayıtları ilgili haftanın içerisinde yapılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi www.sakarya.bel.tr adresinden alınacak kayıtlar için sistem 09.00’da açılacak ve risk belgesi doldurulacak” denildi.

7 FARKLI PARKUR

Açıklamanın devamında, “Doğa yürüyüşleri için otobüslerimiz Pazar günleri saat 08.30’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan kalkacak. Parkur uzunluğu ve zorluğu açısından 18 yaş altı kişiler ve sağlık problemi olan kişiler yürüyüşlere katılamayacak. Karagöl – Kılavuzlar – Sultanpınar / Dikmen Tepe / Yörükyeri / Kılıçkaya / Maden Deresi / Eski Yayla – Göl Havzası ve Serdivan Parkurlarının olduğu 7 farklı parkurda şehrin doğal güzelliklerine yolculuk yapacağımız doğa yürüyüşlerine tüm doğaseverleri bekliyoruz” denildi.

2024 İLKBAHAR DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ PARKUR TAKVİMİ

28 Nisan 2024 – Karagöl – Kılavuzlar – Sultanpınarı Parkuru

5 Mayıs 2024 – Dikmen Tepe Parkuru

12 Mayıs 2024 – Yörükyeri Parkuru

19 Mayıs 2024 – Kılıçkaya Orman Gözetleme Parkuru

26 Mayıs 2024 – Maden Deresi Parkuru

2 Haziran 2024 – Eskiyayla – Göl Havzası Parkuru

9 Haziran 2024 – Serdivan Parkuru