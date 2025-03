Sakarya’da planları en ince ayrıntılarına kadar hazırlanan kentsel dönüşüm dosyasını bakanlığa sunduklarını açıklayan Başkan Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Kentsel dönüşüm dosyası bakanlıkta olan Sakarya, müjdeli haberi bekliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la görüştü.

Başkan Alemdar, şehirde son dönemin en önemli adımlarından biri olan kentsel dönüşümle ilgili son bilgileri Bakan Kurum'a sundu. Bakan Kurum’un Sakarya’nın konularıyla yakından ilgilendiğini ifade eden Alemdar, “Sayın Bakanımızın şehrimize çok selamları var. Destekleri için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Alemdar, her alanda atacakları adımların kentsel dönüşüm gerçekleşmediği sürece yarım kalacağını ifade ederek, dönüşümü Tığcılar'dan başlatarak etaplar halinde ilerlemek istediklerini belirtti.

Alemdar, Ankara'da gerçekleştirilen temasların detaylarını aktarırken şunları söyledi: "Sakarya'mıza hizmetlerini en iyisini kazandırmak için Ankara'da tüm kapıları çalıyoruz. Ankara ile şehrimiz arasında köprü olmaya, şehrimizi aydınlık, güzel bir geleceğe taşımak için mesai harcıyoruz. En büyük hedefimiz olan kentsel dönüşüm konusunda dosyamızı hazırladık ve bakanlığımıza sunduk. Son ziyaretimizde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’la görüşme fırsatı bulduk. Dönüşümle ilgili geldiğimiz son aşamaya kadar her detaya yer verdiğimiz dosyamız artık bakanlıkta. Şimdi alacağımız geri dönüşle birlikte vatandaşlarımıza tüm detayları paylaşacağız."

“DÖNÜŞÜM OLMAZSA HER İŞ YARIM KALACAKTIR”

"Kentsel dönüşümle ilgili önceliğimizi her fırsatta, tüm meclislerde dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Biz diyoruz ki, bu şehirde bütünlük içerisinde dönüşümü başaramazsak yaptığımız her iş yarım kalacaktır. Dirençli, sosyal ve yeşil şehir sloganımızı şehrin her cadde ve sokağında yansıtamazsak hayalimizdeki Sakarya'yı ve depreme hazır bir şehri inşa etmemiz mümkün değildir. Tüm şehrin 'bu şehir hepimizin' vizyonu altında birleşerek dönüşüme bir tuğla da kendisi koyması gerekiyor. Olası bir depremde yaşayacağımız senaryo bilindiği halde bugün, bu adımlara karşı çıkmayı doğru bulmuyorum. El ele vereceğiz, gönül gönüle, herkesi dinleyerek, her kesime söz vererek birlikte başaracağız."

GÖZLER BAKANLIKTA

Başkan Alemdar'ın ekibiyle birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmasında Tığcılar pilot bölge seçildi ve ilk adımın burada atılması planlandı. Çalışmaların başlaması için ise şimdi gözler bakanlıkta.