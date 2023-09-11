Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımda dünyaya örnek olan Sakarya’nın yakında ‘Dünya Tarım Şehri’ unvanını alabileceğini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın farklı merkezlerinden aldığı ödüllere bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ndaki konuşmasında Avrupa Spor Şehri, Dünya Bisiklet Şehri ve son olarak Güney Kore’den alınan ‘Bisiklet Dostu Projeler’ ödüllerini anlatan Yüce, tarımda yeni bir unvan ödülünün sinyalini verdi.

Türkiye’nin tarımsal kalkınma hamlesine önemli bir destek sunan Sakarya’nın yakında ‘Dünya Tarım Şehri’ unvanını alabileceğini açıklayan Başkan Yüce, konunun yakın bir süreçte netleşeceğini söyledi. Konuşmasında dünyaya örnek niteliği taşıyan tarım projelerini hayata geçirdiklerini ve bu çalışmaların Avrupa ile dünyada büyük bir ilgi topladığını anlattı ve arazi bakımından dünyanın en geniş alanda tarımsal üretim yapan şehri olduklarına dikkat çekti.