Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı itfaiye erleri Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla kuvvetli sağanak yağışlar sonucu selin meydana geldiği Düzce Gölyaka'daki çalışmalara destek için bölgeye hareket etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ve bölgedeki tüm afet ve acil durum olayları için teyakkuz halinde çalışıyor.

Son günlerde ciddi yağış alan Marmara bölgesindeki birçok şehirde sel ve su taşkınları meydana gelmişti. Sakarya sınırında bulunan Düzce Gölyaka'da ise dere yataklarının taşması sonucu ciddi bir tahribat ortaya çıkmıştı.

Bölgede yapılan arama, tarama, keşif ve kurtarma faaliyetlerine destek için Sakarya'dan da bir ekip yola çıktı.

Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla İtfaiye Merkez Grubu'ndan personeller destek için bölgeye hareket etti. Yanlarında arama kurtarma ve tahliye için ekipman alan itfaiye erleri, bölgedeki çalışmalara destek verecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'nın her noktasında ve civar bölgede yaşanabilecek her türlü afet ve acil duruma karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm olumsuzluklara karşı hazır beklettiğimiz ekiplerimiz, yaşamı olumsuz etkileyen tüm olaylara anında müdahale ediyor. Sel sonucu zor bir sürecin yaşandığı Düzce Gölyaka'daki vatandaşlarımızın can güvenliği ve bölgedeki hayatın normale dönmesi adına yapılan çalışmalara biz de dahil olacağız. Ekiplerimiz yola çıktı" denildi.