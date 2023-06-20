Sakarya'da Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makam odasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Başkan Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Başkan Kılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

FEVZİ KILIÇ KİMDİR?

Fevzi Kılıç, 1964 yılında Sakarya'da doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Kılıç, ilk, orta ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Ticari hayatına Adapazarı’nda tekstil üzerine faaliyet yürüten aile işletmesinin başına geçerek başladı.

1992-1995 yılları arasında Refah Partisi Sakarya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulundu. 1994 yılında yapılan Yerel Seçimlerde Refah Partisinden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine aday olan Kılıç, 1995-1997 yılları arasında Refah Partisi İl Yönetim Kurulunda yer aldı.

2001 yılında AK Parti Sakarya Kurucu İl Yönetim Kurulunda yer aldı. 2002-2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı görevinde bulunan Kılıç, 2007 yılında AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı oldu.

Fevzi Kılıç, 2007-2010 yıllarında Sakaryaspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. 2009 yılından 2015 yılına kadar Sakarya Büyükşehir Başkan Vekilliği görevi yaptı.

7 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen AK Parti 6. Olağan Kongreyle birlikte AK Parti Sakarya İl Başkanlığı görevine seçilen Kılıç, ayrıca Sakarya İmam Hatip Mezunları Derneği (SİMDER) Kurucu Başkanlığı, Sakarya Terziler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sivil toplum kurum ve kuruluşunda görev aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Erenler Belediye Başkanı seçilen Kılıç, evli ve 4 çocuk babasıdır.