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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı evinde ağırladığı Trabzon Büyükşehir Hentbol’u37-23’lük skorla mağlup ederek ligde9. galibiyetini kazandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiHentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 14. haftasında evinde Trabzon Büyükşehir Hentbol’u misafir etti.

Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Büyükşehir hentbol takımı Hüseyin Bereket, Kerem Yontar, Ramazan Döne, Emre Keskin, Mohammed Miri, Darko Stevanovic ve Samet Kamberoğlu 7’lisi ile başladı.

Karşılaşmasının ilk yarısı karşılıklı tempo ve mücadele ile geçerken, takımlar devre arasına 13-13’lük skor eşitliği ile gitti. İkinci yarıda oyun ve skor olarak üstünlük sağlayan Büyükşehir, sahadan 33-45’lik skorla galip ayrıldı.

Büyükşehir’in en skorer oyuncuları Ramazan Döne’nin 11 golü, İlkan Keleşoğlu’nun 7 golü ve DarkoStevanovic’ in 5 gölü ağlarla buluştu. Bu sonuçla galibiyet sayısını 12’ye yükselten ve ligdeki 9. Galibiyeitni alan Büyükşehir, liderlik yarışını sürdürdü.