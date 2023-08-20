Hentbol takımına destek için Belarus’a giden Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacağını müjdeledi.SAKARYA (İGFA) - Dünya’nın en güçlü takımlarının katılacağı ve Türkiye’de ilk defa düzenlenecek Uluslararası SEHA GazpromLeague Dostluk Turnuvası 1-3 Eylül tarihlerinde Sakarya’da gerçekleştirilecek.

Hentbol takımının Belarus’ta katıldığı uluslararası turnuvayı tribünden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gazprom yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası Sakarya’da uluslararası turnuva düzenleneceğini müjdeledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TADINDA TURNUVA

2011 yılında kurulanve Balkan Şampiyonlar Ligi olarak bilinen SEHA(Güneydoğu Avrupa Hentbol Birliği Ligi) Liginin önemli takımlarından olan Telekom Veszprem(Macaristan), EurofarmPelister(Makedonya), RK Vojvodina(Sırbistan) ve BGK MeshkovBrest'in (Belarus)mücadele edeceği dostluk turnuvası organizasyonu 1-3 Eylül 2023 tarihlerinde Gazprom sponsorluğunda Serdivan Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış karşılaşmaları 1 Eylül'de saat 16.00'da Vojvodina-Brest ve saat 19.00'da Telekom Vezsprem-EurofarmPelister mücadeleleri ile start alacak. Turnuvanın son gününde ise Büyükşehir Hentbol takımı ile Rus ekibi Zenit arasında dostluk karşılaşması oynanacak. Saat 13.00'da başlayacak mücadeleyle birlikte turnuva boyunca tüm maçlar ücretsiz izlenebilecek.