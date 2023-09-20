Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem kayıtları 25 Eylül Pazartesi günü başlıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem başlıyor.

25 Eylül Pazartesi günü başlayacak kayıtlar 6 Ekim Cuma günü sona erecek.Hat, Kufi, Sülüs, Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme, Ebru, Cilt, Çini, Tezhip, Katı, Minyatür, Kaligrafi, Hendesi Tezyinat, Mesnevi gibi 15 farklı branşın yer aldığı eğitimlerde alanında uzman, akademisyen ve sanatçılar kursiyerlerle

buluşacak. Eğitimler 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Eğitimlere katılmak isteyenler Sakarya Sanat Galerisi’ne bizzat gelerek kayıt yaptırabilecek.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde başlayacak yeni dönem eğitimlerine geleneksel sanatlarda ileri düzey eğitim almak isteyen herkesin katılabileceği ifade edilerek, “Kadim medeniyetimizin en önemli sanat alanlarında yeni sanatçılar yetiştirmek, alanında uzman akademisyen ve sanatçılar eşliğinde derinlemesine bir çalışma gerçekleştirmek ve şehrimizde geleneksel sanatlara olan ilgiyi karşılıksız bırakmamak için eğitimlerimize başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 12 olan branşlarımızı bu yıl 15’e çıkardık. 25 Eylül Pazartesi günü kayıtlarımız başlayacak ve 6 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi için 274 21 91 numaralı telefondan ulaşılabilir” denildi.

15 FARKLI BRANŞTA GELENEKSEL SANATLAR

Sakarya Sanat Galerisi’nde yer alan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yeni dönem eğitimleri şu branşlarda olacak: Hat, Küfi, Sülüs-Nesih, Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme, Ebru, Cilt, Çini, Tezhip, Katı, Minyatür, Hendesi Tezyinat, Mesnevi. Merkezde yıl boyunca devam edecek eğitimlerin sonunda sanatın ustaları ve öğrencilerinin hazırladığı eserler ilgililerin beğenisine sunulacak. Merkezde yeni sanat ustaları yetişecek.