Geyve SGM’de düzenlenen yıl sonu etkinlikleriyle kış dönemi sone erdi. Öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılardan büyük alkış topladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde birbirinden güzel yılsonu etkinlikleri düzenlerken, Geyve SGM’de düzenlenen yılsonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu.

14 farklı branşta eğitimlerin sunulduğu Geyve SGM’de, yılsonu etkinliklerinde öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

7-14 yaş arası öğrenciler birbirinden farklı branşlarda aldıkları kursların sonunda becerilerini sergilemesinin yanı sıra öğrencilerin yılsonu sergisi de büyük beğeni topladı.

Kapanış programında ayrıca satranç ve akıl oyunları turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarıyla birlikte Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Program sonunda aileler,Sakarya Büyükşehir Belediyesine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.