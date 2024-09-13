Eğitim konusuyla ilgili her zaman titiz davranan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, eğitim–öğretim yılının başlaması sebebiyle okul ziyaretleri gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Geyve’de bulunan ilkokulları ziyaret eden Başkan Yıldız, her okulda okula yeni başlayan 1’inci sınıfları ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Projelerini planlarken eğitimi ve gençleri her zaman birinci sıraya koyan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, ilçede bulunan ilkokulları ziyaret etti. Haftalık programı içerisinde okulları da ihmal etmeyen ve sırasıyla her okulu ziyaret etmek için özen gösteren Başkan Yıldız, okula yeni başlayan birinci sınıfları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Okul müdürleriyle kurumun genel başarı durumunu, eksikleri ve talepleri olup olmadığını görüşen Başkan Yıldız, öğrencilere rehber olacak ve derslerine destek verecek şekilde düzenlenen, ilçede faydalanabilecekleri, derslerine, eğitimlerine katkı sunacak online eğitim platformu olarak Geyve Belediyesi Online Dershane’yi hazırladıklarını belirten Yıldız, “Öğrencilerimizin sevgisi ve başarıları her zaman gurur kaynağımız olmaya devam edecek. Hazırlıklarını tamamladığımız, öğrencilerin eğitimlerine ve sınavlara hazırlıklarına destek olacak Geyve Belediyesi Online Dershane ile de eğitime destek oluyoruz.” Dedi.