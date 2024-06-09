Sakarya'nın yeni yerleşim bölgesi olan Göynüksuyu mevkiinde Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılamak için bölgede 2 bin metrelik hat çalışması başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve’nin yüksek kesimlerinde yer alan Karacaören Mahallesi Göynüksuyumevkiinde 2 bin metrelik yeni içme suyu hat imalatına başladı.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yürütüldüğü bölgede kaynaktan elde edilen su bölge halkının musluklarına kesintisiz şekilde taşınacak.

Merkeze 55 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede vatandaşların özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çekmemesi için çalışmalar anında başladı. Yakın zamanda hizmete alınması hedeflenen hat ile su kayıplarına da geçit verilmeyecek. Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği bu proje ile şehrin merkezinden en kırsal noktalarına, mesafe fark etmeksizin hizmetlerin eksiksiz şekilde ulaştığını kanıtlamış oldu.