SASKİ, Güneşler Mahallesi’nde içme suyu şebekesindeki eski hat ve abone bağlantılarını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıylabirlikte bölgedeki basınç problemi ortadan kalkacak,içme suyu kayıpları önlenecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı Güneşler Mahallesi’nde güçlü altyapı ve kesintisiz içme suyu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede yaşanan içme suyu basınç problemi için yenileme çalışmalarına başlayan SASKİ, projenin tamamlanmasıyla birlikte abonelerine kaliteli içme suyunu kayıp kaçak olmadan ulaştıracak.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Turan’a AK Parti Adapazarı İlçe Başkanvekili Yüksel Sözer, AK Parti Adapazarı İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Reis ve bölge muhtarları eşlik etti.

“Basınç problemini ve su kayıplarını önleyeceğiz”

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Güneşler Mahallesi’nin içme suyu altyapısını güçlendirmek adına başlattığımız yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Eski hatları yenileyerek basınç problemini tamamen ortadan kaldırmayı ve su kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz. Yenilenen hat ile birlikte abonelerimize uzun yıllar boyunca kesintisiz ve kaliteli içme suyu hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.