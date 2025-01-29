SASKİ, güçlü altyapı çalışmaları ile ihtiyaç duyulan noktalara kesintisiz içmesuyu ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hallaç Mahallesi’nde devam eden bin metrelik hat yenileme çalışması kısa sürede tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek Hallaç Mahallesi’nin bin metrelik içme suyu hattını kısa sürede yeniledi. Bölgedeki 8 mahalleye aynı anda su ileten bin metrelik hat su kayıplarının da önüne geçecek. Abone bağlantılarının da yapıldığı güçlü altyapı hattı bölgeye kesintisiz içme suyu sağlamaya başladı.

Çalışmaların son evresini yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’a, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Halit Bektaş, Hallaç Mahalle Muhtarı Mustafa Tahtakaleve bölge muhtarları eşlik etti.

“Güçlü altyapı bölgeye hayırlı olsun”

Genel Müdür Turan, şehir genelinde altyapıyı güçlendirmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “İl genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Hendek Hallaç Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bin metrelik yenileme projesiyleYağbasan, Sofular, Akarca, Sukenarı, Karatoprak, Yukarıçalıca, Aşağıçalıca ve Hallaç mahallelerine içme suyu daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.