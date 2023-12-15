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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sondaj çalışmaları sonrasında su kaynaklarına kavuşan Yeşilyurt ve civar bölgelerinde yeni içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin özverili çalışmaları ile 3 bin 250 metrelik hattın bin 250 metrelik kısmı tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek’te tamamladığı sondaj çalışmalarından elde ettiği temiz suyu bölge halkının musluklarına ulaştırmak için başlattığı yeni içme suyu hat çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

3 bin 250 metrelik hattın bin 250 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı. Suyun bir damlasının dahi israf olmasının önüne geçmek ve bölgeye yapılan çalışmaların uzun ömürlü olmasını sağlamak için hattın tamamı çelik olacak. Aralıksız devam eden çalışmalar ile kalan 2 bin metrelik kısmın kısa sürede tamamlanacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Yeni imalatına başlanan hat ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Sakarya’nın tüm noktalarını kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyoruz. Yeni keşfettiğimiz kaynaklar sayesinde şehrimize hizmet veren içme suyu kaynaklarımızı koruyor ve mahallelerimize kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştırıyoruz. Bölgede imalatı devam eden yeni içme suyu hattının kalan 2 bin metrelik kısmını tamamladıktan sonra Yeşilyurt bölgesinde vatandaşlarımız uzun yıllar boyunca su sorunu yaşanmayacak" diye konuştu.