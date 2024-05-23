Sakarya Büyükşehir hentbol, Hentbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçında Beşiktaş Safi Çimento’ya deplasmanda 41-30’luk skorla mağlup oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi 2023-2024 Sezonu Play-Off Final serisinin ikinci karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk oldu. TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanan ve Süleyman Seba Salonu’nda oynanan final mücadelesinde 41-30’luk skorla mağlup olan Büyükşehir, seride 2-0 geriye düştü.

Üç galibiyet alanın Süper Lig şampiyonu olacağı serinin üçüncü maçı 25 Mayıs tarihinde Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak.

SIRADAKİ KARŞILAŞMA SAKARYA’DA

Karşılaşmaya Taner Günay, İlkan Keleşoğlu, Onur Ersin, Mohammed Miri, DarkoStevanovıc, Oğulcan Güney ve Çetin Çelik 7’lisi ile başlayan Büyükşehir Hentbol, ilk yarıyı 21-14’lük skorla geride kapattı. İkinci yarıda da öne geçmeyi başaramayan Büyükşehir, sahadan 41-30’luk mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Büyükşehir, final serisinde 2-0 geriye düştü.