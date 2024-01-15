Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya’da devam ediyor. Fas Milli takımı ile özel bir karşılaşma oynayan Büyükşehir, sahadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi.SAKARYA (İGFA) - Erkekler Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı aldığı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı ikinci yarı hazırlıklarına Sakarya’da devam ediyor.

Türkiye Kupası’nda Final-Four mücadelesi verecek Büyükşehir hentbol takımı ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile Sakarya’da özel bir karşılaşma oynadı.

Milli Takımlara giden 9 sporcusundan eksik kalan Büyükşehir hentbol oyun planına sadık kalarak karşılaşmadan 38-35 galip ayrıldı ve ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi. Hentbol Süper Ligi’nin ikinci yarısı 2-5 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İkinci yarının ilk karşılaşmasında Büyükşehir Hentbol 3 Şubat’ta Konya BBSK ile mücadele edecek.