Bu sezon Sakarya'yı hem Avrupa’da, hem de Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde temsil edecek olan Büyükşehir hentbol takımı yeni sezon planlamalarına başladı. İlk olarak son iki yılda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mehmet Korer Koral, takımın başına getirildi.SAKARYA (İGFA) - Bu sezon ülkemizi Avrupa’da da temsil edecek olanBüyükşehir Hentbol, yeni sezon planlamaları kapsamında ilk olarak takımı, Türk hentbolunda gerek sporculuk gerekse antrenörlük olarak simge isimlerinden biri olan Mehmet Korer Koral’a emanet etti.

Son 2 yıldır Beşiktaş’ın başantrenörlüğünü yapan Koral, bu süreçte birer kez olmak üzere Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafında yapılan açıklamada, “Takımımız Başantrenör olarak Türk Hentbolunun gerek sporculuk gerekse antrenörlük kariyeriyle simge isimlerinden biri olan Mehmet Korer Koral ile 2023-2024 sezonu için anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldiniz der,başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz” ifadeleri yer verildi.

KAPTANLARLA YOLA DEVAM, 7 SPORCUYLA YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz sezon ilk kez yer aldığı Erkekler Hentbol Süper Ligi’ni ikinci bitirerek büyük bir başarıya imza atan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı yeni sezon planlamalarına hızla başladı.

Kadrosunda geçen sezon yer alan yabancı isimlerden Dusan Medic,Yuri Babenkov,Mohamed Ghazali ve Oleksandr Tiukin ile yerli oyunculardan Mehmet Demirezen, İbrahim Bircan ve Emre Gümüştaş‘a katkılarından dolayı teşekkür edilerek yollar ayrıldı. Takımın geçen sezon elde ettiği başarıda büyük pay sahibi olan kaptanlar Ramazan Döne ve Taner Günay ile yeniden anlaşan Büyükşehir Hentbol, Mohammed Miri, Onur Ersin, Çetin Çelik, Oğulcan Güney, Sedat Yıldırım, Doğukan Karatay, Mustafa Utku Kılıç, Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu ile yola devam kararı aldı.