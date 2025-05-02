SASKİ, İkramiye Mahallesi’nde başlattığı bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileme projesini genişleterek 4 bin metreye çıkardı. Yüzde 65’lik kısmı tamamlanan proje, bölgenin gelecek nüfusuna da sorunsuz hizmet edecek şekilde planlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hendek İkramiye Mahallesi’nde başlattığı içme suyu altyapı güçlendirme projesinin kapasitesini bölgenin gelecek yerleşim ve nüfus artışını göz önünde bulundurarak genişletti.

Bin 500 metre olarak yenilenmesi planlanan içme suyu hattı, ihtiyaçlar ve teknik değerlendirmeler doğrultusunda 4 bin metreye çıkarıldı. Ekiplerin aralıksız çalışması sonucunda hattın 2 bin 600 metrelik kısmı kısa sürede tamamlandı.

Bölgeye su ileten ana hatta işlemler devam ederken toplam 116 abone bağlantısı da yenileniyor. Aynı zamanda hattın güzergahı deplase edilerek olumsuzluk durumlarında hızlı müdahale için de imkan oluşturuluyor.