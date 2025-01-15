Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiyesi, öğle saatlerinde Söğütlü'deki fabrikada yaşanan kazan patlaması sonrası yaşanan yangına dakikalar içinde müdahale ederek olası bir faciayı önledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Söğütlü OSB’de bulunanyalıtım fabrikasında hammadde kazan patlaması yaşandığına dair ihbar Büyükşehir İtfaiyesi'ne 14.34'te ulaşmıştır. Ekiplerimiz ihbardan saniyeler sonra harekete geçmiş ve bölgeye ulaşarak ihbardan sadece 3 dakika sonra müdahaleye başlamıştır. Bazı işçilerin de yaralandığı yangında, patlamanın yaşandığı kazan bölümünden yükselen alevler fabrikanın diğer alanlarına sirayet etmeden 4 araç, 7 itfaiye erinin çalışmasıyla kontrol altına alınmış ve olası bir facia itfaiye çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde önlenmiştir. An itibarıyla fabrika içinde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyoruz. Büyükşehir İtfaiyesi tüm birimleriyle bölgede takibi sürdürmektedir." denildi.

Kaynak: igf