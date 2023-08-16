İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün görevinden istifa ettiSAKARYA (İGFA) - İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün, 2017 yılında Ferizli Kurucu İlçe Başkanı olarak çıktığı bu yolda, 4 yıl Sakarya İl Teşkilat Başkanlığı ve 8 Ocak tarihi itibari ile İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı görevlerini bugüne kadar yerine getirdiğine dikkati çekerek, bu 7 yıl içinde yoğun bir çalışma yürütmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Yurtdışında yeni bir iş kurma ve zamanımın büyük çoğunluğunu yurt dışında geçireceğini belirten Akgün, "Bu durum üzerine görevde kalmamın makamı işgalden öteye gitmeyeceğini gördüğüm için üzülerek görevimden istifa ediyorum. Sakarya’da İYİ Parti'nin bayrağını özveri ile çalışıp bir adım daha ileri taşıyacağına inandığım yeni seçilecek olan İl Başkanıma şimdiden başarılar diliyorum. 7 yıllık süreç içerisinde Genel Başkanım Sn. Meral Akşener başta olmak üzere değerli Vekilim Sn. Ümit Dikbayır'a, İl Yöneticilerimize, İlçe Başkanlarımıza, İlçe Yöneticilerimize, Belediye Meclis üyelerimize, partimizin kıymetli üyelerine ve Sakaryalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diyerek istifasını açıkladı.